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Los hijos de Nerea y Fernando tienen nombres de Papa: "El último se llama León porque justo salió elegido León XIV"
La visita de papa León XIV es especialmente especial para Nerea y Fernando, cuyo último hijo se llama así por el sumo pontífice. Sin embargo, no es el único de su familia que tiene nombre de Papa.
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El papa León XIV está en Madrid, un evento histórico que ha atraído a millones de fieles en nuestro país. Entre las personas que han acudido a verle están Fernando y Nerea, unos padres de familia que tienen una historia muy especial con el papa.
Entre los siete hijos que tienen, dos de ellos tienen nombre de Papa: Juan Pablo y León. El último de ellos vino al mundo justo cuando falleció el papa Francisco y nombraron a León XIV.
"Tuve un embarazo muy difícil", señala Nerea. Esta decidió encomendarse a Dios y, finalmente, salió todo bien. Algo que tomaron como una señal para darle su nombre. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
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