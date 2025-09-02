Emotivo
Sonsoles Ónega se emociona con las palabras de Nada al descubrir en directo que su secuestrador ha muerto
Fue secuestrada y esclavizada a los 9 años y hoy, en el plató de Y ahora Sonsoles, recibe una noticia que le cambia la vida: su secuestrador ha muerto.
Publicidad
Nada, una niña de 9 años, residente en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), fue secuestrada y permaneció cautiva durante siete meses en la selva boliviana. Ahora, con 21 años, la joven rompe su silencio y relata por primera vez en televisión la experiencia más dura de su vida.
Pese a que Grover, su secuestrador, está ya en prisión, Nada siempre temió el momento en el que se acabara su condena. Sin embargo, hoy ha recibido una noticia que lo cambia todo: Grover habría muerto en prisión tras los malos tratos de otros presos.
"No sé cómo reaccionar", ha dicho nada, "sé que está mal decirlo porque yo le he perdonado, pero cada uno está donde tiene que estar".
Sus palabras han emocionado a todo el plató de Y ahora Sonsoles, incluida a la presentadora. "Creo que no mereces habitar el mismo mundo que él", advierte Sonsoles Ónega.
Más Noticias
- Juanra Bonet se abre hablando de la paternidad: "Tener un hijo es como un videojuego modo fácil, pero dos es modo difícil"
- Andrés Burguera, hijo de Pajares, contesta a las críticas por su físico: "Habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no"
- Nada, secuestrada y esclavizada a los 9 años, en televisión por primera vez: "He perdonado a mi secuestrador"
Hoy, Nada puede respirar de nuevo y volver a vivir sin miedo. ¡No te pierdas el momento tan emotivo que hemos vivido en el vídeo de arriba!
Publicidad