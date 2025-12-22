Así pasan la Navidad los coaches de La Voz: villancicos, familia, ¡y hasta dos chefs en la cocina!

Lo mejor de estas fechas festivas, más allá de las vacaciones, regalos o villancicos, es pasarlas rodeados de nuestros seres queridos. Es la oportunidad perfecta para volver a reunirse con la familia, repasar el año, y dar la bienvenida al nuevo año todos juntos.

Por ello, hemos sentido mucha curiosidad por saber cómo pasan la Navidad los coaches de La Voz. Malú, Sebastián Yatra, Mika y Pablo López nos han ‘abierto’ las puertas de su casa en estas fechas, contándonos qué hacen y qué no en esta época navideña.

A Malú le encanta la Navidad, tener la casa llena de gente, de su familia. Eso sí, le gusta ser ella quien lleva la batuta, con su moño, su delantal y metida en la cocina para preparar la comida.

En cambio, Sebastián Yatra es todo lo contrario: “Estar en Colombia con mi familia... y no hacer nada”, nos desvela el coach. También nos enseña qué villancicos cantan en el país sudamericano y sus apaños para improvisar instrumentos con los objetos más cotidianos.

En Mika encontramos al otro chef del grupo: ¡él se encarga de todo! También nos muestra el cotillón que usan, y es que cada adorno va recordando a alguien muy especial, como su abuela, su abuelo... ¡o su conejo!

Por último, Pablo López destaca que en su casa aparece muchísima gente en su casa, donde se reúnen para cantar villancicos. Uno de ellos, cantado por su tío e imitando a Rafael. ¡Queremos vídeo de eso, Pablo! En el vídeo de arriba tienes todos los secretos de los coaches para disfrutar de la Navidad, ¡corre a darle play!