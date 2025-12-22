“Me debes un hijo”: el mensaje que aterra a Ferit mientras los médicos descubren algo grave sobre Seyran

Seyran ha regresado a la mansión Korhan rota por dentro y por fuera. Las quemaduras químicas en su espalda, las heridas, los golpes… todo habla del infierno que ha vivido en manos de Akin y Mezide.

Ferit consiguió salvarle la vida, pero lo ocurrido en la carretera ha dejado un vacío inquietante: Akin disparó a su madre y luego se quitó la vida. Sin embargo, cuando Abidin y otros guardaespaldas llegaron, los cuerpos ya no estaban. Alguien se los llevó.

En su habitación, Seyran ha abierto la puerta de la terraza para tomar aire. Estaba harta de estar allí metida todo el día. Su marido, intentando animarla como podía, le ha dicho que la veía mejor y que disfrutarían de ese momento juntos.

Mientras tanto, en el hospital, la doctora ha recibido los resultados de las últimas pruebas que le hicieron a Seyran y no son nada buenos. Comentándolo con su compañero, la mujer ha dicho que, si Seyran no hubiera ido al hospital a tiempo, quizá no habría tenido oportunidad para detectar la enfermedad que tiene, aunque su colega cree que ya podría ser demasiado tarde.

Justo en ese momento, Ferit ha recibido un inquietante mensaje en su teléfono: “Me debes un hijo. Iré a cobrármelo. Tenlo en cuenta”. Al leerlo, se ha quedado paralizado. ¿Ha sobrevivido la madre de Akin o es el padre quien está mandando ese mensaje? Los problemas no acaban para los Korhan.