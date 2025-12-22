Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
ELECCIONES EXTREMADURA: Sigue los resultados en directo

Capítulo 67

“Me debes un hijo”: el mensaje que aterra a Ferit mientras los médicos descubren algo grave sobre Seyran

El hospital está a punto de revelar una noticia que puede cambiarlo todo. Y alguien, desde las sombras, acaba de empezar una nueva guerra contra los Korhan.

Ferit

Publicidad

Seyran ha regresado a la mansión Korhan rota por dentro y por fuera. Las quemaduras químicas en su espalda, las heridas, los golpes… todo habla del infierno que ha vivido en manos de Akin y Mezide.

Ferit consiguió salvarle la vida, pero lo ocurrido en la carretera ha dejado un vacío inquietante: Akin disparó a su madre y luego se quitó la vida. Sin embargo, cuando Abidin y otros guardaespaldas llegaron, los cuerpos ya no estaban. Alguien se los llevó.

En su habitación, Seyran ha abierto la puerta de la terraza para tomar aire. Estaba harta de estar allí metida todo el día. Su marido, intentando animarla como podía, le ha dicho que la veía mejor y que disfrutarían de ese momento juntos.

Mientras tanto, en el hospital, la doctora ha recibido los resultados de las últimas pruebas que le hicieron a Seyran y no son nada buenos. Comentándolo con su compañero, la mujer ha dicho que, si Seyran no hubiera ido al hospital a tiempo, quizá no habría tenido oportunidad para detectar la enfermedad que tiene, aunque su colega cree que ya podría ser demasiado tarde.

Justo en ese momento, Ferit ha recibido un inquietante mensaje en su teléfono: “Me debes un hijo. Iré a cobrármelo. Tenlo en cuenta”. Al leerlo, se ha quedado paralizado. ¿Ha sobrevivido la madre de Akin o es el padre quien está mandando ese mensaje? Los problemas no acaban para los Korhan.

Asuman

Asuman rompe las normas por Doruk y Hattuc la humilla delante de toda la mansión

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit

“Me debes un hijo”: el mensaje que aterra a Ferit mientras los médicos descubren algo grave sobre Seyran

Esme y Zerrin

Esme le da un escarmiento a Zerrin y la echa a la fuerza de su mansión: “¡Desapareced tú y Pelin de nuestras vidas!”

Seyran y Ferit

Seyran vuelve a la mansión con graves quemaduras y sin poder hablar del horror vivido

Kaya
Capítulo 67

Una llamada lo arruina todo: Kaya reconoce ante Suna que le fue infiel con Pelin

Hattuc
Capítulo 67

“Que nadie lo sepa”: Hattuc ordena poner la mansión Korhan a nombre de Seyran tras el secuestro

Ifakat
Capítulo 67

Frikiye revela la verdad que puede destruir a Ifakat: la muerte de la primera esposa de Halis fue un crimen encubierto

Tras ser echada de la mansión y quedarse sin aliados, Ifakat ha ido a casa de Frikiye llorando y pidiendo ayuda. Pero su amiga no la ha consolado: le ha recordado lo que hizo en el pasado.

¡Celso sale de la cárcel! El marinero se reencuentra con Clara un año después
Mejores momentos | Capítulo 4

¡Celso sale de la cárcel! El marinero se reencuentra con Clara un año después

El joven aparece por sorpresa en la feria y sorprende a la chica con la que había comenzado una especie de relación antes de que lo detuviesen los guardias.

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

José pide la mano de Catalina, pero Inés se la niega: “Primero debéis conoceros”

Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

Conservas La Deslumbrante: así se llamará el nuevo negocio que le ha devuelto la ilusión a Inés

Gabriel en el capítulo 463 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, un paso más cerca de ser descubierto

Publicidad