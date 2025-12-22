Antena3
¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

La concursante del atril azul ha llegado a la Gran Final donde ha conseguido una gran cantidad de dinero para cumplir sus sueños.

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

Arancha Mela
Publicado:

Durante el día de hoy algunas personas han sido muy afortunadas por la lotería de navidad y la suerte les ha repartido bastante dinero. Otra de las personas con suerte hoy ha sido Gema que se ha llevado un gran premio en el programa.

La concursante del atril azul ha jugado muy bien durante el programa hasta llegar a la Gran Final donde ha brillado como merecía. El panel decía: “Tres de la lotería: décimo, reintegro y fracción” y Gema lo ha resuelto a la perfección.

A Gema le había animado su hija a concursar en La ruleta de la suerte y qué alegría, la concursante se ha llevado 6.830 euros. Con este premio, ya puede cumplir sus dos objetivos: disfrutar de una cena familiar y realizar un gran viaje.

¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

