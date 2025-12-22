Trucos sencillos para devolver el brillo a la vajilla y los textiles del hogar estas Navidades

Ordenatriz nos ha dado unos pequeños trucos caseros permiten alargar la vida de la vajilla y los textiles del hogar, devolviéndoles el brillo y el buen aspecto sin necesidad de grandes gastos. Según nos cuenta, los vasos que se vuelven blanquecinos no siempre están dañados. En muchos casos, un remojo en agua caliente con percarbonato y un buen frotado al día siguiente ayuda a eliminar el aspecto empañado.

En platos y cubiertos, el desgaste es habitual con el uso. Los rayones o restos de moho pueden tratarse con productos específicos, mientras que una simple bola de papel de aluminio en el lavavajillas ayuda a que los cubiertos recuperen parte de su brillo.

Los manteles amarillean con el tiempo por la grasa oxidada, aunque la mancha no se vea al principio. Dejarlos en agua con jabón y después aplicar percarbonato con agua caliente puede devolverles el blanco original.

Las tazas de café agrietadas y las fuentes de plata también tienen solución. Un remojo ocasional con percarbonato disimula las grietas, y el bicarbonato con agua caliente y papel de aluminio limpia la plata de forma sorprendente. ¡No te pierdas todos los trucos en el vídeo de arriba!