“Ha sido brutal”: así se vivió la Gran Final de La Voz desde dentro con grandes artistas

La última noche se vivió con mucha emoción y nervios antes de conocer al ganador del concurso. ¡Descubre el making of!

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler

La Gran Final de La Voz no solo se vivió sobre el escenario, también dejó momentos únicos detrás de las cámaras, donde artistas invitados y finalistas compartieron nervios, emoción y la ilusión de formar parte de una noche histórica. Una noche en la que Antía, del equipo de Pablo López, se alzó con la victoria y se convirtió en la mejor voz de este país.

En el backstage, el ambiente era una mezcla de adrenalina, concentración y felicidad por pisar uno de los escenarios más importantes de la televisión.

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

Laura Pausini, encargada de abrir la gala, no ocultó su entusiasmo minutos antes de salir a escena: “Para mí es fantástico estar aquí esta noche”, confesaba.

Una emoción compartida por Pablo Alborán, que describía su experiencia como algo muy intenso: “Cantar aquí en La Voz ha sido un sueño, mucha adrenalina y muchas emociones”, señalaba tras su actuación.

También Sergio Dalma, que compartió escenario con Kimy, destacaba lo especial del momento: “Ha sido una pasada, nos lo hemos pasado súper bien en el escenario”.

En la misma línea, Melody, Pastora Soler y Blanca Paloma coincidían al hablar del plató como un lugar único: “Ha sido brutal”, aseguraban tras rendir homenaje a la canción española en la final.

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler en la Final de La Voz

El backstage estuvo lleno de reencuentros y agradecimientos. David Bustamante, muy emocionado tras cantar con Audrey, confesaba sentirse “muy contento y honrado” de compartir ‘Sé’ con la finalista.

Ana Torroja reconocía que volver a pisar este escenario le impuso respeto: “Me he puesto nerviosa, es increíble estar aquí”, contaba.

Por su parte, Beret, que cantó junto a Oihan, aseguraba que llevaba tiempo deseando ese momento, mientras que Edurne, encargada de poner el broche final a la gala, se mostraba feliz de regresar a La Voz y cerrar una noche tan especial.

Un making of cargado de emociones que demuestra que la magia de La Voz va mucho más allá de lo que se ve en pantalla

Pablo López

