Gema se convierte en la reina de los gajos

Gema, concursante del atril azul, en los paneles que lleva ha demostrado ser la auténtica reina de los gajos. Tiene un absoluto poder para caer en ellos en cada tirada de La ruleta de la suerte.

En este caso, la concursante ha resuelto este panel: “Costumbre viejuna: rascar una botella de anís para cantar”. Y su premio, como no, ha sido dinerito y el gran premio, además del resto de gajos acumulados.

Por el momento, Gema está viviendo un día marcado por la buena suerte. ¡No te pierdas este momento, pincha en el vídeo de arriba!