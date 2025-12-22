Lotería de Navidad
Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: todo listo para el esperado sorteo
Si quieres estar al tanto de todos los premios, incluido el Gordo, puedes seguir el minuto a minuto desde nuestra web.
Ha llegado el gran día. Este 22 de diciembre se celebra el Sorteo de Lotería de Navidad. Todo está preparado en el Teatro Real de Madrid para acoger una cita que tiene 213 años de historia.
Una jornada en la que escucharemos a los niños de San Ildefonso cantar los números agraciados. Este año se han puesto en venta 198 millones de décimos, lo que supone una emisión de 198 series de 100.000 números cada una. En este 2025, Loterías y Apuestas del Estado distribuirá 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado.
Los grandes premios tendrán un valor de:
- Primer premio 4.000.000 € (400.000 € al décimo)
- Segundo premio 1.250.000 € (125.000 € al décimo)
- Tercer premio 500.000 € (50.000 € al décimo)
- Cuartos premios 200.000 euros (20.000 € al décimo)
- Quintos premios 60.000 euros (6.000 euros al décimo)
¿Cómo seguir el Sorteo de Lotería de Navidad 2025?
Desde la web de Antena 3 Noticias podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurre en el Teatro Real. Para ello, solo tendrás que acceder a nuestra web donde te contaremos todo sobre los premios y números agraciados con todo lujo de detalles. Procura estar al tanto también desde nuestras redes sociales donde estaremos activos poniéndote al corriente del sorteo.
Logroño, lugar donde cayó el Gordo en 2024
El año pasado, El Gordo de la Lotería de Navidad fue destinado para el 72.480, dotado con 400.000 euros al décimo. Un número que cayó en Logroño. La mitad de este premio viajó a Madrid, en concreto al club deportivo Distrito Olímpico.
¿Qué hacer si te toca la Lotería?
En caso de que te toque, la Lotería, Loterías y Apuestas del Estado informa de que es clave que informes a la entidad bancaria colaboradora expresamente autorizada por SELAE, a tu elección BBVA o CaixaBank. Lo recomendable es solicitar cita previa para asegurar de que te puedan atender adecuadamente.
El banco colaborador te pedirá el original de tu documento de identidad que deberá estar en vigor y deberás rellenar los formularios relacionados con la ley orgánica de protección de datos personales.
Después de terminar estos trámites, la entidad bancaria suscribirá un contrato de reconocimiento de deuda por el que se asumirá el compromiso de pagar el importe del premio en el plazo establecido en las condiciones del sorteo.
Los premios que queden por debajo de los 40.000 euros estarán libres de impuesto. Por el contrario, los que superen esta cifra tendrán una retención del 20%.
Cabe mencionar que los premios caducan a los tres meses a partir del día siguiente de la celebración de dicho sorteo.
Lotería de Navidad 2025 en directo: la ilusión se vive en la zona cero de la Dana
Si hay un sitio donde esperan con ilusión los premios de la Lotería de Navidad, sin duda es en la Comunidad Valenciana. Tras la Dana, estos premios serían necesarios para la reconstrucción. El año pasado, dejó hasta 3 millones de euros en varios municipios afectados.
Lotería de Navidad 2025 en directo: cómo se cobran los premios
Si tu premio es inferior a 2.000 euros, lo podrás adquirir en cualquiera de los 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías.
Si has sido agraciado con un premio igual o superior a 2.000 euros, se cobrará exclusivamente en una de las entidades financieras autorizadas por SELAE, donde entran los bancos de BBVA y Caixa Bank.
Lotería de Navidad 2025 en directo: cuál fue el Gordo más tardío
El Gordo que se hizo más el 'remolón' fue el de 2023, cuando tras más de 4 horas de sorteo, el 88008 se coronó como el número agraciado a las 13:16.
Lotería de Navidad 2025 en directo: cuál fue el Gordo más madrugador
En el año 2004, el premio Gordo más madrugador de la historia fue el 54.600, que salió a las 9:16, a los tres minutos de comenzar el Sorteo.
Lotería de Navidad 2025 en directo: siguen pasando los asistentes del Teatro Real
Los asistentes al Teatro Real siguen esperando llenos de ilusión a las puertas del Teatro Real. Una de las imágenes de entrañables nos la ha regalado Luisa y su perro Coco. Ella nos ha contado en 'Noticias de la Mañana' que es el primer año que asisten al sorteo desde Alicante.
Su mascota no podrá entrar al teatro, pero seguro que seguirá dando mucha suerte.
Lotería de Navidad 2025 en directo: qué debo hacer si se pierde un décimo de Lotería
Si se pierde o te roban el décimo es aconsejable denunciarlo ante la Policía Nacional o Guardia Civil.
La OCU aconseja que se dé el mayor número de datos posibles y todas las circunstancias en las que se ha producido el hecho. También es esencial posibles pruebas e identificar el número, serie y fracción. Asimismo, se debe de comunicar por escrito al organismo Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería de Navidad 2025 en directo: cómo compartir Lotería en matrimonio
Tal y como recoge la OCU, si compartes el décimo con tu pareja, si el matrimonio tiene un régimen económico de separación de bienes, el premio es de quien lo ha comprado. Por el contrario, se reparte al 50%.
Lotería de Navidad 2025 en directo: cuánto se lleva Hacienda de mi premio
En los sorteos de la Lotería Nacional, los primeros 40.000 euros no tributan. No obstante, si el premio excede de esta cuantía, se le aplicará una retención de un 20%.
Lotería de Navidad 2025 en directo: el primer sorteo televisado
Aunque se lleva realizando el sorteo más de 200 años, no fue hasta 1957 cuando fue televisado por primera vez. Ya en 1966 llegarían los comentaristas con Jesús Álvarez.
Lotería de Navidad 2025 en directo: cada español se deja 76 euros en el sorteo
Según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado, recogida por El Mundo, los españoles nos hemos dejado de media en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad hasta 76'08 euros de media, más de dos euros que el año pasado, cuando nos gastamos 73'84 euros.
Lotería de Navidad 2025 en directo:¿Qué obra de arte aparece los décimos de este año?
Aunque muchos no se fijen, hay una obra que decora los décimos de Lotería de Navidad. Este año, 'La Natividad de la Virgen' de Juan García Miranda, ha sido la elegida para ilustrarlos.
Se trata de un óleo sobre lienzo sin fecha cierta de su ejecución, aunque se podría fechar entre finales del siglo XVII o principios del XVIII. Aunque pertenece al Museo del Prado, se puede encontrar en el Museo de Salamanca.
Su autor, manco de nacimiento, siempre pintó con la mano izquierda y sostenía la paleta con el muñón del brazo izquierdo. Se formó con Juan Delgado y tuvo acceso a las colecciones del Palacio Real.
Lotería de Navidad 2025 en directo: el aforo del Teatro Real
Después de que los primeros asistentes hayan entrado al Teatro Real, lugar donde se celebrará el Sorteo Extraordinario de Navidad, cabe señalar que el recinto cuenta con una capacidad de 1.700 personas. Sin embargo, parte de ella irá destinado a los medios de comunicación, lo que el número de espectadores contará con 600 espectadores.
Lotería de Navidad 2025, en directo: el número en el que terminará según la IA
Aunque ChatGPT afirme que "no puede predecir el futuro", señala que el dígito final más común del Gordo es el 5, seguido de cerca por 4 y 6.
Si le preguntamos por terminaciones de dos cifras, esta inteligencia artificial señala que la más repetida es el 85, seguida del 57 como la más usual.
Lotería de Navidad 2025, en directo: entran los primeros asistentes al Teatro Real
Han entrado los primeros asistentes de público al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque eso sí, cabe señalar que irán entrando al Teatro Real poco a poco. Estaba previsto que las puertas abrieran a las 8:00 de la mañana.
Lotería de Navidad 2025, en directo: la razón detrás de los disfraces en el sorteo
La indumentaria es una de las guindas del sorteo. Ya hemos visto a varios asistentes haciendo cola con curiosos disfraces. La razón detrás de esta es porque atrae la buena suerte. Con ello, no nos cabe duda de que este tipo de vestimentas ya se han convertido en todo un clásico.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿Cómo funciona la mecánica del sorteo?
La mecánica del sorteo es bien sencilla. Hay dos bombos, el primero es del los números que contiene 100.000 bolas; y otro con los premios que posee 1.807 bolas.
Una vez que empieza el sorteo, los bombos giran y un niño del Colegio de San Ildefonso extrae una bola del bombo de los números, mientras que otro extrae del de los premios. Ambos cantan las cifras de las bolas extraídas y las presentan a la mesa de la junta que preside el sorteo y se dejan en un alambre para crear las tablas.
Lotería de Navidad 2025, en directo: Melilla, la única región donde nunca ha caído el Gordo
Por el contrario, la ciudad autónoma de Melilla se constituye como la única región española donde nunca ha caído el Gordo. Tampoco han caído en las ciudades de Ávila y Tarragona.
Lotería de Navidad 2025, en directo: las ciudades donde más ha caído el Gordo
Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, recogidas por Europa Press, Madrid es la ciudad donde más veces ha caído el Gordo: hasta en 84 ocasiones.
Le siguen Barcelona, con 44 primeros premios, Sevilla (19), Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13).
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿Cómo seguirlo en directo?
Asimismo, puedes seguir el streaming en directo desde la web de Antena 3 Noticias y este minuto a minuto donde te enterarás de todo lo que ocurre al instante.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿Qué diferencia hay entre terminaciones, aproximaciones, pedreas y centenas?
Aunque somos muchos los que tenemos en mente el Gordo, no hay que olvidar que hay otros muchos premios que también pueden dar una alegría. Si aún te pierdes con algunos términos, recuerda que:
- Las pedreas son números premiados que no coinciden con los cinco primeros premios.
- Las terminaciones coinciden con los dos últimos dígitos que confirman los tres primeros números premiados.
- Las aproximaciones son los números anteriores o posteriores a los tres primeros premios.
- Las centenas hace referencia a las tres primeras cifras de los cuatro primeros premios.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ilusión y magia en la cola para entrar en el Teatro Real
Con todo a punto en el Teatro Real, desde 'Noticias de la mañana' hemos hablado con Jesús, quien lleva seis años siendo el primero de la cola. "Llevo nueve días haciendo cola con Juan, el obispo, para que mi madre entre la primera", ha revelado.
"Entrar la primera me hace muchísima ilusión" ha detallado su madre Pepa.
Lotería de Navidad 2025, en directo: la función de los niños de San Ildefonso
Existen diversas teorías sobre la conexión de estos niños con el famoso sorteo. Lo que sí se sabe es que su deber se remonta al año 1771, cuando un alumno participó por primera vez en este sorteo.
Para elegir a estos niños, de entre 10 y 14 años, se realiza un casting y deben cumplir diversos requisitos como un buen timbre de voz, una pronunciación clara y una lectura rápida.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿Dónde cayó el Gordo el año pasado?
En 2024, el primer premio de la Lotería de Navidad, el 72.480, cayó en Logroño, donde fue vendido de forma íntegra en la administración número 6, situada en la calle Muro del Carmen, número 4.
La mitad de este premio fue a parar al club deportivo de Madrid, 'Distrito Olímpico'.
Lotería de Navidad 2025, en directo: cuánto dinero toca en las terminaciones, aproximaciones, pedreas y centenas
Más allá del Gordo, recuerda también están los premios menores del sorteo. En el caso de las pedreas cuentan con 100 euros por décimo y se reparten hasta 1.794 números con este premio. Las aproximaciones poseen 2.000 euros, si es una aproximación al Gordo; 1.250 euros con respecto al segundo; y 960 euros al tercer premio.
Por su parte, si te toca una de las centenas te llevarás 100 euros por décimo ganado.
Por último, tampoco nos debemos de olvidar de las terminaciones con las que puedes obtener 100 euros el décimo.
Lotería de Navidad 2025, en directo: consejos para compartir Lotería
Según la OCU, se recomienda que en caso de compartir lotería, es oportuno que el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada participante una copia firmada. También se suele enviar una foto del décimo por email o por WhatsApp.
Lotería de Navidad 2025, en directo: el público hace cola para entrar al Teatro Real
La expectación es máxima ante este acontecimiento. Sobre las 8:00 de la mañana el Teatro Real abrirá sus puertas para que el público pueda entrar al recinto donde ocurrirá la magia.
Ya son muchos los asistentes que están haciendo cola. Los asistentes son claves para dar ese aire festivo que tanto caracteriza este sorteo.
Lotería de Navidad 2025, en directo: el origen de la Lotería de Navidad
Con más de 200 años de historia, el origen del Sorteo Extraordinario de Navidad proviene del año 1812, el mismo año en el que se firmó la Constitución de Cádiz. En tiempos en los que Napoleón entró en España y se desató la Guerra de Independencia, el Gobierno tuvo que buscar un plan para recaudar dinero y afrontar gastos militares. El ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, ideó este sorteo.
Lotería de Navidad 2025, en directo: comprueba tus números en La Caja Mágica de Antena 3 Noticias
Si quieres saber si te ha tocado algún premio al instante, recuerda que tienes a tu disponibilidad la Caja Mágica de Antena 3. A través de ella puedes registrar tus décimos y la cantidad jugada para comprobar al instante si has sido agraciado.
Lotería de Navidad 2025, en directo: los grandes premios del sorteo
Este año, el Gordo cuenta con 400.000 euros como premio (4 millones de euros la serie). Asimismo, el segundo premio ostenta 125.000 euros (1.250.000 la serie). Tampoco nos debemos de olvidar del tercer premio:50.000 euros el décimo (500.000 euros la serie) y de los dos cuartos premios con 20.000 euros el décimo (200.000 por serie).
Si eres agraciado con uno de los ocho quintos premios, recuerda que obtendrás 6.000 euros por décimo (60.000 euros por serie).
Lotería de Navidad 2025, en directo: las novedades
Como gran novedad, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se repartirán 2.772 millones de euros. Esta cifra se ha visto incrementada en 70 millones más con respecto al año pasado.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿Cuánto dura el sorteo?
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ronda las tres horas de duración. 180 minutos donde el absoluto protagonista será la magia y la ilusión.
Lotería de Navidad 2025, en directo: ¿A qué hora empieza el sorteo?
Será a las 9:00 cuando el sorteo del pistoletazo de salida. Recuerda que puedes seguir todos los detalles con el streaming en directo de nuestra web, el minuto a minuto y nuestras redes sociales.
Además, desde Espejo Público realizarán diversas conexiones en directo para estar al tanto de todo lo que sucede en el Teatro Real.
Lotería de Navidad 2025, en directo: todo a punto para comenzar el sorteo desde el Teatro Real
Hace diez días que desembarcaron los bombos en el Teatro Real para este sorteo. Allí ya rezan todos los elementos con los que se repartirá suerte: los bombos, las tolvas, las liras, las trompetas… todo está a punto para repartir suerte.
Ya tan solo falta los espectadores y los niños de San Ildefonso que saldrán al escenario para cantar los números agraciados.
Lotería de Navidad 2025, en directo: el Sorteo Extraordinario marca su cuenta atrás, síguelo con nosotros
Bienvenidos a la web de Antena 3 Noticias. Desde aquí, podrás seguir el Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2025 con todo lujo de detalles.
Muy pronto, veremos a los niños de San Ildefonso sobre el escenario el Teatro Real.
Si quieres estar al tanto de todo, recuerda que desde Espejo Público se realizarán diversas conexiones con el Teatro Real. También desde nuestra web podrás seguir el streaming en directo y el minuto a minuto para contarte todo al instante.
