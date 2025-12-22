Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: todo listo para el esperado sorteo

Ha llegado el gran día. Este 22 de diciembre se celebra el Sorteo de Lotería de Navidad. Todo está preparado en el Teatro Real de Madrid para acoger una cita que tiene 213 años de historia.

Una jornada en la que escucharemos a los niños de San Ildefonso cantar los números agraciados. Este año se han puesto en venta 198 millones de décimos, lo que supone una emisión de 198 series de 100.000 números cada una. En este 2025, Loterías y Apuestas del Estado distribuirá 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado.

Los grandes premios tendrán un valor de:

Primer premio 4.000.000 € (400.000 € al décimo)

Segundo premio 1.250.000 € (125.000 € al décimo)

Tercer premio 500.000 € (50.000 € al décimo)

Cuartos premios 200.000 euros (20.000 € al décimo)

Quintos premios 60.000 euros (6.000 euros al décimo)

¿Cómo seguir el Sorteo de Lotería de Navidad 2025?

Desde la web de Antena 3 Noticias podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que ocurre en el Teatro Real. Para ello, solo tendrás que acceder a nuestra web donde te contaremos todo sobre los premios y números agraciados con todo lujo de detalles. Procura estar al tanto también desde nuestras redes sociales donde estaremos activos poniéndote al corriente del sorteo.

Logroño, lugar donde cayó el Gordo en 2024

El año pasado, El Gordo de la Lotería de Navidad fue destinado para el 72.480, dotado con 400.000 euros al décimo. Un número que cayó en Logroño. La mitad de este premio viajó a Madrid, en concreto al club deportivo Distrito Olímpico.

¿Qué hacer si te toca la Lotería?

En caso de que te toque, la Lotería, Loterías y Apuestas del Estado informa de que es clave que informes a la entidad bancaria colaboradora expresamente autorizada por SELAE, a tu elección BBVA o CaixaBank. Lo recomendable es solicitar cita previa para asegurar de que te puedan atender adecuadamente.

El banco colaborador te pedirá el original de tu documento de identidad que deberá estar en vigor y deberás rellenar los formularios relacionados con la ley orgánica de protección de datos personales.

Después de terminar estos trámites, la entidad bancaria suscribirá un contrato de reconocimiento de deuda por el que se asumirá el compromiso de pagar el importe del premio en el plazo establecido en las condiciones del sorteo.

Los premios que queden por debajo de los 40.000 euros estarán libres de impuesto. Por el contrario, los que superen esta cifra tendrán una retención del 20%.

Cabe mencionar que los premios caducan a los tres meses a partir del día siguiente de la celebración de dicho sorteo.

