Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Pablo Puyol, un artista 360

Actor, bailarín, cantante y mago. Pablo Puyol se atreve a todo y no hay ningún reto que se le resista, ni en el trabajo ni fuera de él. Hoy, nos cuenta cómo llegó el espectáculo a su vida.

Pablo Puyol es un artista todoterreno. No hay ninguna disciplina que se le resista y el escenario es su hábitat natural. Tanto es así, que desde los años 90 no ha dejado de hacer musicales.

Pese a que el espectáculo ya es parte de su vida, hubo un momento en el que nunca imaginó que se subiría a un escenario. Puyol era estudiante de biología, hasta que su cara comenzó a copar series y películas que le hicieron tomar otro rumbo.

Hoy, Pablo Puyol nos cuenta cómo llegó el espectáculo a su vida, una historia que demuestra que los sueños, con talento y esfuerzo, se cumplen. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!

A partir de las 17:00

