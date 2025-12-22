Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Pablo Puyol, un artista 360

Pablo Puyol es un artista todoterreno. No hay ninguna disciplina que se le resista y el escenario es su hábitat natural. Tanto es así, que desde los años 90 no ha dejado de hacer musicales.

Pese a que el espectáculo ya es parte de su vida, hubo un momento en el que nunca imaginó que se subiría a un escenario. Puyol era estudiante de biología, hasta que su cara comenzó a copar series y películas que le hicieron tomar otro rumbo.

