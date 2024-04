Sonsoles Ónega celebra Sant Jordi desde Barcelona: "Nos ven un montón y me lo dicen, es emocionante"

Sonsoles Ónega no ha podido presentar Y ahora Sonsoles debido a que se encontraba en Barcelona por el día de Sant Jordi firmando su última novela, Las hijas de la criada, por la que ha sido galardonada con el premio Planeta 2023.

Ha sido un goteo constante de personas que han pasado por el stand para que la presentadora le firme los libros y también le han contado que ven mucho el programa. "Nos ven un montón y me lo dicen, es emocionante", ha asegurado.

El ramo de rosas en Sant Jordi para Sonsoles no puede faltar, y por eso se la hemos llevado. Sonsoles ha querido dedicarle también unas palabras a Pepa Romero en su primer día presentando el programa. "No he comido de los nervios", ha dicho.

Esta era ya la última firma y Sonsoles Ónega ha despedido con nosotros del programa.