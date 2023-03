Sofía Arribas y Saioa Goitia, diseñadoras del vestido de novia de Tamara Falcó: "Va a ser una novia diferente"

El vestido de boda de Tamara Falcó está en manos de la marca 'Sophie et Voilà', que tiene su sede en Bilbao. Allí ha estado el redactor Carlos García López y con él las diseñadoras del traje más importante para la marquesa de Griñón, puesto que es el que lucirá el próximo 8 de julio en su enlace con Íñigo Onieva.

Este es el secreto mejor guardado de la marquesa, y también el mejor atesorado por las diseñadoras. Allí, hace unos días, Tamara Falcó se probó el vestido, un momento muy emocionante para ellas. "En el toile ya se vio, y fue un momentazo", han dicho.

No se descartaba que el traje sea de pantalón, algo que tampoco han descartado las diseñadoras, que han asegurado que el día de la boda nos quedaremos sin palabras. "No es una firma convencional, y ellas van totalmente de 'Sophie et Voilà", han dejado claro.

La marquesa estuvo con Juan Avellaneda y su estilista, y han asegurado que todo fue muy fácil y que desde un primer momento ya se vio con él. "Dijo que se veía en un vestido de alta costura", han dicho. Ella no impone nada, y, aunque tiene una idea, se deja aconsejar.