Skadi, la perrita acróbata, conquista a Sonsoles Ónega con sus trucos

Skadi es un Border Collie de lo más especial. Sus vídeos en redes conquistan a millones de seguidores y hoy la recibimos en nuestro plató.

Con siete años, ha logrado un récord Guinness al identificar 100 objetos en menos de tres minutos. Además, domina numerosas acrobacias y es capaz de bailar e, incluso, de jugar al voleibol.

Su dueño, Thomi Murrer, ha educado a Skadi desde que era una cachorra. Ambos practican todos los días y han conseguido que Skadi se convierta en una perrita extraordinaria. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!