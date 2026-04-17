¡Increíble!
Skadi, la perrita acróbata, conquista a Sonsoles Ónega con sus trucos
Thomi Murrer es el dueño de Skadi, una perra que conquista las redes y que es capaz de bailar, posar para hacerse selfies y hacer cualquier truco que le pidan. ¡No te lo pierdas!
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Skadi es un Border Collie de lo más especial. Sus vídeos en redes conquistan a millones de seguidores y hoy la recibimos en nuestro plató.
Con siete años, ha logrado un récord Guinness al identificar 100 objetos en menos de tres minutos. Además, domina numerosas acrobacias y es capaz de bailar e, incluso, de jugar al voleibol.
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Su dueño, Thomi Murrer, ha educado a Skadi desde que era una cachorra. Ambos practican todos los días y han conseguido que Skadi se convierta en una perrita extraordinaria. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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