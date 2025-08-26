Famosos
Preocupación ante las heridas de Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto: "Estamos viendo la degradación de una persona día a día"
La hija de Camilo Sesto continúa viviendo en la casa que heredó de su padre. En redes, muestra cómo la vivienda en la que un día vivió Camilo se desdibuja y muestra unas heridas en las piernas que han desatado la polémica.
Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto vuelve a ser protagonista de las polémicas. Esta vez, por unas heridas en las piernas que preocupan a su entorno y que la joven muestra abiertamente en redes sociales.
"Me da muchísima tristeza su madre porque tiene las manos atadas", comenta Beatriz Cortázar. Ante la dificultad de incapacitar a su hija, Lourdes Ornelas asiste a la decadencia de su hija sin posibilidad de ayudarla.
La hija de Camilo continúa viviendo en la casa de Torrelodones que heredó de su padre, la cual está valorada en un millón de euros. "El problema es que sigue generando derechos de autor, no es un patrimonio que se acabe", advierte Cortázar.
El estado de salud de Sheila preocupa especialmente, mientras ella lo retransmite por redes. "Estamos viendo la degradación de una persona día a día", señala Lorena Vázquez. ¿Logrará Lourdes Ornelas ayudar a su hija?
