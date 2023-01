Shakira sorprende con sus dardos a Piqué y Clara Chía: “Estás con una igualita que tú”

Shakira ha decidido no dejarse achantar y hace lo que mejor sabe para destrozar a Piqué y Clara Chía: cantar. Primero fue ‘Te felicito’, después ‘Monotonía’ y ahora, con su nueva canción, la cantante remata su jugada.

Con la campaña publicitaria de su nuevo single ya nos dejó entrever lo que se venía: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”. Sin embargo, nos ha dejado sin palabras con la letra de su nueva canción.

Aún no se ha estrenado, pero se ha filtrado un fragmento en el que lanza directamente un dardo contra Piqué: “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique”.

Pero estas indirectas no solo van contra su exmarido, sino también contra Clara Chía, la nueva pareja del exfutbolista y con quien le fue infiel a la colombiana. “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”.

Ahora la expectación es máxima y no podemos esperar a que se estrene su nuevo éxito.