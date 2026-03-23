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Serafín Zubiri denuncia a un bar que le negó la entrada con su perro guía: "Al final no voy a elevar la multa a Consumo"

El cantante ha denunciado en redes sociales el trato que le dieron en un restaurante de Teruel, en el que le negaron la entrada con su perro guía. Sin embargo, confiesa que, después de que el bar haya pedido disculpas, está dispuesto a perdonar.

Serafín Zubiri

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Serafín Zubiri ha demostrado que nada se le resiste. Pese a que siendo muy pequeño le diagnosticaron ceguera, logró perseguir sus sueños y convertirse en un importante cantante en nuestro país.

Sin embargo, la ceguera también le ha hecho enfrentarse a muchos prejuicios, viviendo situaciones como la que ha denunciado recientemente en redes sociales. El artista no ha podido comer en un bar de Teruel en el que le negaban la entrada por ir con su perro guía.

El artista terminó llamando a la Guardia Civil ante la negativa del local para facilitarle la hoja de reclamaciones. Un trato que, según Serafín Zubiri, es discriminatorio y no debería repetirse.

Pese a todo, Serafín confiesa que no va a elevar la denuncia a Consumo porque el local le ha pedido disculpas y se ha puesto en contacto con él. "Hay que saber perdonar y yo sé lo que hay detrás de la hostelería", señala, "quiero que esto sirva como divulgación de la ley". ¡Dale al play para escucharle!

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