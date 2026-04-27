"Ser madrastra es duro": Nadia nos cuenta su experiencia poniendo a prueba su relación

Según la RAE, una madrastra es una “madre que trata mal a sus hijos”. Una definición que ha condicionado a muchas mujeres en la relación con dichos hijos políticos.

En Y ahora Sonsoles hemos conocido el caso de Nadia, quien sintió que al ser madrastra se te exige ciertas “normas” sin manual de instrucciones: “No creo que una deba hacerse amiga de su hijastro, igual que no eres amiga de tu hijo", ha confesado en directo.

“Si no tienes hijos es más complicado ejercer como madrastra", es una de las conclusiones que ha sacado Nadia tras todas las experiencias que ha tenido y que nos ha contado.

Por si fuera poco, Nadia consideró en alguna que otra ocasión que su relación no tendría futuro y hasta que su salud se resentía.

A pesar de todo ello, luchó por su relación y ahora puede decir orgullosa que forma parte de una familia donde el cariño y el amor triunfa.