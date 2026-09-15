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Miguel Bosé rompe el pacto con Nacho Palau: "No se siente cómodo con que sus hijos estén en el pueblo de Nacho"

La relación entre Miguel Bosé y su expareja, Nacho Palau, no pasa por su mejor momento. Parece que el cantante podría haber roto el pacto que mantenían con respecto a sus hijos.

Miguel Bosé

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Miguel Bosé vuelve a estar en el foco mediático tras mudarse a Andorra con sus hijos. El cantante podría estar atravesando un bache con Nacho Palau, su expareja, por la gestión de la custodia compartida de sus hijos.

Ambos habían llegado a un acuerdo en el que accedían a que sus cuatro hijos pasaran juntos el verano, unos días con Miguel Bosé y otros con Nacho, aunque esto último parece no haberse cumplido. Un acuerdo que parece que el cantante podría haber roto.

"Miguel no se siente cómodo con que sus 4 hijos estén en el pueblo de Nacho", afirma Lorena Vázquez, "cree que es un entorno peligroso". Una decisión que, según nuestra colaboradora, tiene a Nacho Palau "apenado" y ante la que las hermanas del cantante están intentando mediar.

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