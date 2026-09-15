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Hablamos con un compañero de prisión del marido de Verónica Hidalgo: "Juan Andrés está al límite"
Juan Andrés González lleva más de cuatro meses en prisión preventiva. Mientras Verónica Hidalgo trata de continuar con su vida, los compañeros de prisión de su marido afirman que él no es capaz de hacerlo, ya que está atravesando uno de los peores momentos de su vida.
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Verónica Hidalgo trata de continuar con su vida tras la detención de su marido, Juan Andrés González. Este lleva ya más de cuatro meses en prisión preventiva por presunta organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales y al tráfico de drogas.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con un compañero de prisión de Juan Andrés, que asegura que está "al límite". "Se encuentra de bajón y más después de lo que ha salido a la luz", afirma.
Según cuenta, el mayor miedo de Juan Andrés era que salieran a la luz los motivos de su detención: "Su mayor miedo era que se hiciera público". Algo que le está afectando tanto mental como físicamente.
"Está muy delgado", señala su compañero de prisión, "de como yo lo vi cuando estaba allí a cuando yo salí y vi las fotos con su esposa, hay un deterioro".
El compañero de prisión de Juan Andrés González nos cuenta que el marido de Verónica Hidalgo afronta una situación crítica, pese a que su mujer trata de transmitir tranquilidad. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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