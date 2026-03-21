El sedentarismo nos 'roba' salud cerebral: descubre el pequeño gesto que añadir a tu rutina que puede darte años de vida

El sedentarismo tiene una relación directa con la salud cerebral de las personas, ya que reduce su capacidad cognitiva y afecta al estado de ánimo. Según explica el neurobiólogo José Luis Trejo, moverse más a lo largo del día favorece la creación de nuevas neuronas y mejora la salud cerebral.

Los estudios señalan que no basta con hacer una hora de ejercicio diario: quienes interrumpen con más frecuencia el tiempo sentados tienen menor riesgo de mortalidad. La clave, por tanto, está en evitar permanecer inmóvil durante largos periodos.

El problema es especialmente visible en personas mayores, donde actividades como ver la televisión durante horas resultan más perjudiciales que otras como la lectura. Para combatirlo, se recomiendan soluciones sencillas como usar una pedalina o salir a caminar. "Basta con levantarse unos 2 o 3 minutos cada hora", advirte.

De esta forma, ayudaremos a que el sedentarismo no nos consuma. "El ejercicio puede disminuir y retrasar la gravedad de los síntomas de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer", afirma José Luis Trejo.

La regla fundamental es clara: no pasar más de una hora seguida sentado, ya que nunca es tarde para empezar a moverse y obtener beneficios. ¡Dale al play para verlo en el vídeo de arriba!