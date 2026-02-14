¡Bravo! La puntería de Daniel Illescas en el tiro con arco en movimiento

Daniel Illescas terminó por todo lo alto en el anterior programa de El Desafío tras batir el récord de apnea del programa.

En esta ocasión, el concursante ha tenido que aprender a manejar el arco y las flechas para intentar superar un reto de puntería.

En los ensayos el concursante ha puesto todo su empeño para conseguir manejar bien el tiro al arco. “De fácil no tiene nada”, ha asegurado Illescas.

Para complicar el desafío, Daniel Illescas tendrá que intentar hacer diana subido a unas escaleras mecánicas.