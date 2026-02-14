Antena3
¡Bravo! La puntería de Daniel Illescas en el tiro con arco en movimiento

El modelo se ha tenido que enfrentar a un reto de puntería en la sexta gala de El Desafío.

¡Bravo! La puntería de Daniel Illescas en el tiro con arco en movimiento

Carmen Pardo
Publicado:

Daniel Illescas terminó por todo lo alto en el anterior programa de El Desafío tras batir el récord de apnea del programa.

En esta ocasión, el concursante ha tenido que aprender a manejar el arco y las flechas para intentar superar un reto de puntería.

Daniel Illescas: “Me parece una locura”

En los ensayos el concursante ha puesto todo su empeño para conseguir manejar bien el tiro al arco. “De fácil no tiene nada”, ha asegurado Illescas.

Para complicar el desafío, Daniel Illescas tendrá que intentar hacer diana subido a unas escaleras mecánicas.

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea: “Mientras entrenábamos, ella estaba en el hospital”

¡Bravo! La puntería de Daniel Illescas en el tiro con arco en movimiento

¡Bravo! La puntería de Daniel Illescas en el tiro con arco en movimiento

