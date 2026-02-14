La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

El concursante se ha puesto manos a la obra junto a Juandi Alcázar para dar lo máximo de sí mismo en la prueba reina del programa.

Durante los entrenamientos, Juandi Alcázar le ha propuesto llevar a Miguel Ángel Revilla para que hablara mientras Yélamo estaba bajo el agua. “Si pensara en los políticos debajo del agua pensaría en ahogar a alguno, así que mejor evitarlo” ha afirmado el concursante.

La relajación es otro de los puntos que le faltan al presentador, “me cuesta porque la cabeza va por un lado y mi cuerpo va por otro”, ha confesado José Yélamo.

El presentador ha ido siguiendo las pautas de Juandi y ha llegado hasta los 3:17 minutos en apnea con un gran sufrimiento al aguantar las contracciones y la lucha con su cuerpo.