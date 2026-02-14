Retos | Programa 6
La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío
José Yélamo es el sexto concursante en pasar por la apnea de El Desafío tras la increíble marca de Daniel Illescas.
El concursante se ha puesto manos a la obra junto a Juandi Alcázar para dar lo máximo de sí mismo en la prueba reina del programa.
Durante los entrenamientos, Juandi Alcázar le ha propuesto llevar a Miguel Ángel Revilla para que hablara mientras Yélamo estaba bajo el agua. “Si pensara en los políticos debajo del agua pensaría en ahogar a alguno, así que mejor evitarlo” ha afirmado el concursante.
La relajación es otro de los puntos que le faltan al presentador, “me cuesta porque la cabeza va por un lado y mi cuerpo va por otro”, ha confesado José Yélamo.
El presentador ha ido siguiendo las pautas de Juandi y ha llegado hasta los 3:17 minutos en apnea con un gran sufrimiento al aguantar las contracciones y la lucha con su cuerpo.
