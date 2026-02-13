Antena3
Tres alimentos que nunca debes lavar si quieres evitar intoxicaciones y arruinar su sabor

Algunos hábitos en la cocina pueden ser más peligrosos de lo que pensamos. Por eso, Nutriman advierte sobre tres alimentos muy comunes que nunca se deben lavar antes de prepararlos, y explica cómo manipularlos de forma segura.

Nutriman

Antes de cocinar, es importante conocer qué alimentos requieren un manejo especial y cuáles nunca deben ser lavados para no poner en riesgo nuestra salud ni la calidad del plato. Por eso, Nutriman nos cuenta todos los detalles.

Los huevos son el primero en la lista. Aunque a veces vengan con restos de suciedad, no se deben lavar. Su cáscara es porosa y está protegida por una capa natural que impide que las bacterias entren en el interior. Lavarlos elimina esta barrera y aumenta el riesgo de intoxicaciones. Además, es importante evitar que la cáscara toque la clara o la yema durante su preparación.

El pollo tampoco se debe enjuagar antes de cocinarlo. Lavar la carne cruda puede propagar bacterias por toda la cocina y provocar enfermedades. Lo recomendable es mantenerlo refrigerado a menos de 4 °C, cocinarlo completamente y utilizar utensilios separados para manipularlo.

Las setas suelen sorprender a muchos: lavarlas puede arruinar su textura y sabor, ya que absorben agua con facilidad. Para limpiarlas, lo ideal es usar un paño húmedo o un cepillo para quitar la tierra, pelar las zonas dañadas y, si se quiere, escaldarlas antes de incorporarlas a la receta.

Siguiendo estas recomendaciones, se reduce el riesgo de intoxicaciones y se mantiene la calidad de los alimentos en la cocina. Pequeños cambios en la manipulación pueden marcar la diferencia entre un plato seguro y uno potencialmente peligroso. ¡Dale al play para verlo al completo!

