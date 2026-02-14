Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano: “Has tragado tóxico y me parece injusto mi dos”

Eva Soriano se ha convertido en una antorcha humana y ha escupido fuego dejando a todos perplejos en su reto del sexto programa de El Desafío.

Tras jugarse el tipo con su reto, la valoración del jurado no ha sido demasiado alta, destacando el dos que le ha puesto Santiago Segura, una nota ante la que Eva Soriano no ha podido disimular su indignación.

Lo que no se esperaba la concursante es que Santiago Segura se levantara y pulsara el botón de la injusticia, “antes de que hable Eva creo que tienes razón, me parece muy injusto esto que he hecho”, le ha confesado el miembro del jurado tras el dos que le había dado a la humorista.

“Le iba a matar” ha asegurado Eva Soriano cuando había visto la nota de Santiago Segura. Una valoración más positiva que ha conseguido apaciguar los ánimos de la concursante.