Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 6

Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano: “Has tragado tóxico y me parece injusto mi dos”

El miembro del jurado ha decidido sumar cinco puntos más a la humorista tras ponerla un dos en su desafío de fuego.

Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Eva Soriano se ha convertido en una antorcha humana y ha escupido fuego dejando a todos perplejos en su reto del sexto programa de El Desafío.

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana

Tras jugarse el tipo con su reto, la valoración del jurado no ha sido demasiado alta, destacando el dos que le ha puesto Santiago Segura, una nota ante la que Eva Soriano no ha podido disimular su indignación.

Lo que no se esperaba la concursante es que Santiago Segura se levantara y pulsara el botón de la injusticia, “antes de que hable Eva creo que tienes razón, me parece muy injusto esto que he hecho”, le ha confesado el miembro del jurado tras el dos que le había dado a la humorista.

“Le iba a matar” ha asegurado Eva Soriano cuando había visto la nota de Santiago Segura. Una valoración más positiva que ha conseguido apaciguar los ánimos de la concursante.

El enfado de Eva Soriano

El enfado de Eva Soriano con Santiago Segura: “Hay que tener los huevos gordos para coger y darme un dos”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano

Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano: “Has tragado tóxico y me parece injusto mi dos”

La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

¡Bravo! La puntería de Daniel Illescas en el tiro con arco en movimiento

¡Bravo! La puntería de Daniel Illescas en el tiro con arco en movimiento

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema
Retos | Programa 6

El increíble baile de Willy Bárcenas sobre un balancín gigante

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema
Retos | Programa 6

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema: “Lo veo como un ataúd lleno de agua”

Lola Lolita y Sofía Surferss conquistan al público de El Desafío con su coreografía aérea
Invitada | Programa 6

La magia de Lola Lolita y Sofía Surferss en la coreografía aérea en El Desafío

La exconcursante ha regresado junto a su hermana para protagonizar un fantástico número aéreo en el sexto programa de El Desafío.

La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío
Mejores momentos | Programa 6

La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío: “¡Qué emoción!”

El ganador de la quinta edición de El Desafío ha aparecido por todo lo alto formando parte del reto de fuego de Eva Soriano.

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana: “Ya escupo fuego”

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

Publicidad