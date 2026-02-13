Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Retos | Programa 6

El increíble baile de Willy Bárcenas sobre un balancín gigante

El concursante ha tenido que demostrar su destreza en el baile con una complicada coreografía sobre un balancín gigante.

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Willy Bárcenas ha puesto el mundo de la música a sus pies, pero en esta ocasión ha tenido que demostrar cómo se le da seguir una coreografía.

Willy Bárcenas: “Esto no es lo mío”

En los ensayos, el concursante no se ha mostrado muy cómodo con el balancín. “Esto es una máquina de matar”, ha asegurado Willy Bárcenas al ver el escenario de su coreografía.

Con mucho pundonor, Willy Bárcenas ha defendido la coreografía en el balancín poniendo toda su fuerza en el reto de El Desafío.

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema

El increíble baile de Willy Bárcenas sobre un balancín gigante

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema: “Lo veo como un ataúd lleno de agua”

Lola Lolita y Sofía Surferss conquistan al público de El Desafío con su coreografía aérea

La magia de Lola Lolita y Sofía Surferss en la coreografía aérea en El Desafío

La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío
Mejores momentos | Programa 6

La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío: “¡Qué emoción!”

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana
Retos | Programa 6

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana: “Ya escupo fuego”

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity
Retos | Programa 6

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

El diseñador se ha subido a unos tacones de aguja para convertirse en toda una estrella en el musical de Sweet Charity.

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo
Retos | Programa 6

La mala suerte de María José Campanario deja el camino libre a Jessica Goicoechea en su duelo

Las concursantes van a tener que enfrentarse en un desafío sobre un segway, una prueba de altura en la que ambas temen la fortaleza de su rival.

4-rosco13f

Alejandro se lo piensa en El Rosco: firmar el empate con Francisco... ¡o ir a por todas!

3-ilusiona

Alejandro ilusiona al completar el ¿Dónde Están? a la primera: “Está encontrando el camino”

2-accion

Del pleno de Miguel Lago al hilarante fallo de Esmeralda Moya: un Palabras Cruzadas lleno de acción

Publicidad