Retos | Programa 6
El increíble baile de Willy Bárcenas sobre un balancín gigante
El concursante ha tenido que demostrar su destreza en el baile con una complicada coreografía sobre un balancín gigante.
Willy Bárcenas ha puesto el mundo de la música a sus pies, pero en esta ocasión ha tenido que demostrar cómo se le da seguir una coreografía.
En los ensayos, el concursante no se ha mostrado muy cómodo con el balancín. “Esto es una máquina de matar”, ha asegurado Willy Bárcenas al ver el escenario de su coreografía.
Con mucho pundonor, Willy Bárcenas ha defendido la coreografía en el balancín poniendo toda su fuerza en el reto de El Desafío.
