Eduardo Navarrete gana la sexta gala de El Desafío: “Tenía muchas ganas de decir esto”

El diseñador se ha llevados los tres dieces del jurado tras bordar su musical de Sweet Charity.

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete y Daniel Illescas se han jugado la victoria en la sexta gala de El Desafío. El jurado le ha dado los tres dieces al diseñador tras crear un musical de fantasía y emoción con Sweet Charity.

El concursante que iba en el último puesto en el ranking general ha sumado 30 puntos a su casillero.

Eduardo Navarrete ha donado los 11.500 euros de programa a las chicas de APRAMP, “hacen una labor maravillosa en la que reinsertan a la sociedad a las chicas que han sufrido trata y las enseñan a coser”, ha confesado el concursante.

Un bonito homenaje a todas esas mujeres con las que el diseñador ya ha colaborado en su última colección.

Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano

La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

Retos | Programa 6

Retos | Programa 6

El increíble baile de Willy Bárcenas sobre un balancín gigante

Retos | Programa 6

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema: “Lo veo como un ataúd lleno de agua”

La concursante se ha tenido que enfrentar en el sexto programa a un desafío de escapismo en el que el agua se ha convertido en su enemigo.

Invitada | Programa 6

La exconcursante ha regresado junto a su hermana para protagonizar un fantástico número aéreo en el sexto programa de El Desafío.

La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

