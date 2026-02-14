Eduardo Navarrete gana la sexta gala de El Desafío: “Tenía muchas ganas de decir esto”

Eduardo Navarrete y Daniel Illescas se han jugado la victoria en la sexta gala de El Desafío. El jurado le ha dado los tres dieces al diseñador tras crear un musical de fantasía y emoción con Sweet Charity.

El concursante que iba en el último puesto en el ranking general ha sumado 30 puntos a su casillero.

Eduardo Navarrete ha donado los 11.500 euros de programa a las chicas de APRAMP, “hacen una labor maravillosa en la que reinsertan a la sociedad a las chicas que han sufrido trata y las enseñan a coser”, ha confesado el concursante.

Un bonito homenaje a todas esas mujeres con las que el diseñador ya ha colaborado en su última colección.