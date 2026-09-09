Bertín Osborne aclara su malentendido con Fabiola Martínez: "La echo de menos, ¿cómo no iba a sentirme enamorado?"

Bertín Osborne es conocido como el eterno galán de nuestro país. Sus relaciones amorosas siempre han sido noticia, así como lo han sido sus separaciones. Sin embargo, hay una de esas rupturas que fue especialmente amistosa, la que mantuvo con Fabiola Martínez.

Tras 14 años de matrimonio, Fabiola y Bertín anunciaban su divorcio, pero ambos se mostraban cercanos y mantenían una buena relación. Una cercanía que en alguna ocasión se ha roto con las palabras de Bertín sobre el amor.

En 2023 el cantante afirmaba que nunca había estado enamorado, unas declaraciones que repetía el pasado 9 de agosto. "Llevo 50 años intentando saber qué es el amor y aún no lo he encontrado", advertía. Unas palabras que sentaban muy mal a Fabiola Martínez.

Bertín Osborne ha querido aclarar sus palabras en Y ahora Sonsoles. "Para mí el estar enamorado y sentirse enamorado son dos conceptos distintos", asegura, "yo me he sentido enamorado, pero no sé si lo he estado".

El cantante aclara que "se ha sentido enamorado hasta las patas" de Fabiola y de su primera mujer, Sandra Domecq, pero que si le preguntan qué es el amor, no tiene la respuesta concreta. "Son sensaciones", señala.

A día de hoy, Bertín confiesa que "echa de menos a Fabiola" y la vida que tenían juntos, a la que describe como "una mujer bestial". "La echo de menos, ¿cómo no iba a sentirme enamorado?", pregunta.

Ahora, el cantante y Fabiola continúan manteniendo una bonita amistad y cuidando de la familia que tienen en común. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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