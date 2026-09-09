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La emoción de Bertín Osborne al recordar a Sandra Domecq: "Si me hubiera pillado con 34 años, estaríamos juntos seguro"

Bertín Osborne se rompe al recordar a su primera mujer, Sandra Domecq, con la que formó una familia y se casó con apenas 21 años. Una relación que se transformó en una bonita amistad y que terminó con el triste fallecimiento de Sandra.

Bertín Osborne

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La fama de Bertín Osborne ha traspasado su carrera. Desde hace años, el artista no solo es conocido por su música, sino también por su faceta personal y su vida amorosa y familiar.

Con apenas 21 años se casó con Sandra Domecq, su primera mujer. Juntos tuvieron cuatro hijos, aunque el primero falleció y vivieron 11 años de matrimonio, que terminó de mutuo acuerdo.

Pese a su separación, Bertín y Sandra siempre mantuvieron muy buena relación. "Seguí siendo el mejor amigo de Sandra hasta el final", recuerda Bertín, emocionado.

A día de hoy, Bertín hace balance y tiene claro que su error con Sandra fue casarse tan jóvenes. "Éramos muy jovencitos, no habíamos vivido ninguno", afirma, con la voz entrecortada, "si me hubiera pillado con 34, estaríamos juntos seguro".

El fallecimiento de Sandra fue un golpe muy duro para Bertín y para sus hijas: "Sabía que se iba el que en ese momento era el amor de mi vida". Un recuerdo que aún hoy sigue emocionando al cantante.

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