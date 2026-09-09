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Bertín Osborne desmiente las últimas declaraciones de Gabriela Guillén: "No recuerdo haber dicho que sea el amor de mi vida"

La relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras la batalla que vivieron por la paternidad de David, su hijo en común, ahora parece que han firmado la paz.

Bertín Osborne

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El nombre de Bertín Osborne ha estado últimamente unido al de una mujer: Gabriela Guillén. Ambos mantuvieron una relación sentimental llena de idas y venidas y tuvieron un hijo en común, David.

Pese a que Bertín y Gabriela atravesaron una batalla legal y personal por el reconocimiento y la manutención del menor, ahora parecen haber llegado a un punto en común. Tanto es así que ambos se han dejado ver juntos en varias ocasiones este verano y ha sido la propia Gabriela la que ha informado del estado de salud de Bertín a los medios.

Hace apenas unos días, Gabriela Guillén afirmaba ante los medios que Bertín Osborne le había dicho que era el amor de su vida. Unas palabras que al cantante no le han resonado. "No lo recuerdo y no creo habérselo dicho", afirma Bertín Osborne.

El cantante asegura que, aunque su relación con Gabriela ha sido "estupenda y bonita", pero que no fue el amor de su vida. "Si hubiera sido el amor de mi vida ahora estaríamos juntos, o al menos seguiríamos", señala.

A pesar de las polémicas en las que se han visto envueltos, Bertín y Gabriela guardan hoy muy buena relación y cuidan de su hijo en común. "El niño es monísimo", asegura el cantante. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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