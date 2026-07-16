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El colaborador Nacho Gay desvela los últimos romances de Carlos Alcaraz: "Confirmaron a sus entornos que estuvieron juntos"
Son muchos los medios y revistas que intentan descubrir quién podría ser el romance secreto de Carlos Alcaraz. Pese a su desmentida relación con Ana Mena, ahora parece haber una nueva ilusión de por medio.
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Carlos Alcaraz se recupera de su lesión y podría tener fecha de vuelta. Sin embargo, se le ha visto durante unas vacaciones en barco muy bien acompañado. Según el colaborador Nacho Gay, esa chica "pasa temporadas en España", aunque no vive en la península, y es cierto que "su apellido es uno de los más habituales de las portadas de revistas" de las últimas décadas.
La joven que comparte caricias y juegos en alta mar con Carlos en la costa de Nápoles en un lujoso yate es Claudia de 30 años especializada en redes sociales. Las imágenes han sido publicadas en una reconocida revista de Italia y después en Semana.
Tal y como dice el periodista Nacho Gay, es la primera vez que vemos a Carlos Alcaraz con una chica en un plano romántico tan claro. Sin embargo, la colaboradora Isabel Gónzalez aclara que Claudia tenía una pareja que se dedicaba al deporte hasta el año pasado. Por su parte, Paloma García-Pelayo confirma que llevan desde principio de verano juntos: "Es una chica que tiene los gustos muy claros".
Sin embargo, Nacho Gay, rompe los esquemas al confirmar que antes de este romance, el deportista tenía otro con Victoria Iglesias, hija de Julio Iglesias. "Carlos Alcaraz fue a jugar a Miami un torneo" y "Le fue muy mal dentro de la pista pero muy bien fuera". Fue en ese club de tenis donde testigos vieron ese corto romance entre ambos. "Tanto uno como otro confirmaron a sus respectivos entornos que estuvieron juntos" asegura el colaborador.
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