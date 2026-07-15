El padre de Lamine Yamal llama "Sin vergüenzas" a los asaltantes de la casa de su hijo y asegura que ya está en manos de la justicia

España ha conseguido pasar a la final del Mundial de fútbol 2026, un hecho histórico que no se da desde hace 16 años y por el que tanto los jugadores como los aficionados celebraban con emoción. Sin embargo, la felicidad se convertiría en un susto para una de las estrellas de La Roja: Lamine Yamal.

En torno a las cuatro de la mañana, los vigilantes de seguridad de la casa del futbolista situada en Esplugues de Llobregat pudieron percatarse a través de las cámaras de dos asaltantes con pasamontaña subidos en la valla de la vivienda. Enseguida, dieron aviso a los Mossos D' Esquadra y los atacantes desaparecieron de la zona.

El exclusivo chalet era de Shakira y el exjugador de fútbol español Gerard Piqué, pero, el pasado noviembre, Yamal se la compró a la pareja.

El tío de Lamine, Abdul, ha entrado en directo con algunos medios de comunicación para aclarar que es muy difícil acceder al hogar. Por otro lado, la reportera Andrea Suñé, ha podido hablar con Munir, padre de Lamine Yamal, que aclara que no tenía ni idea de este robo en la casa de su hijo: "Ya he llamado a los abogados y han hecho su trabajo", explica mientras los cataloga como "dos sinvergüenzas".

El colaborador Carlos Quílez asegura que la policía conoce a la perfección a estos asaltantes y que ya están detrás del caso. No es la primera vez que atacan por la zona sur de Barcelona.

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