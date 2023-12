El sacerdote de confianza de Juan Ortega niega haber aconsejado al diestro: "Me llamó para decirme que no se casaba"

Juan Ortega decidió el pasado sábado no casarse con Carmen Otte, un hecho que en un principio parecía una decisión en caliente horas antes del enlace, pero que las nuevas informaciones han demostrado que había sido meditada.

El sacerdote y amigo de confianza del torero, a quien el diestro llamó cuando comenzó a tener dudas, ha hablado en exclusiva para 'Y ahora Sonsoles' y ha dicho que Juan le llamó minutos antes de la boda para decirle que no se casaba. "No me dio más explicaciones", ha asegurado.

Varios medios, además, han apuntado que dos días antes de la ceremonia, él le comentó a su prometida que todavía estaban a tiempo de pararlo, pero ella decía que eran los nervios previos a un día tan importante.

El día de la preboda Ortega se relajó y disfrutó de la fiesta, pero el día clave, el de la boda, fue cuando el torero decidió dar marcha atrás y, según ha dicho el sacerdote, no le llamó para pedir consejo sino para confirmarle que no iba a haber boda.

Así está ahora Juan Ortega

Casi una semana después de la 'no boda', el sacerdote de confianza de Juan Ortega ha asegurado que está muy afectado por haber roto el que iba a ser su matrimonio.

Además, ha asegurado que después de llamarlo a él, se lo comunicó a sus allegados por teléfono, entre ellos sus padres.

Ahora la verdadera incógnita es el paradero del diestro que, según informó Beatriz Cortázar, se encuentra en casa de sus padres. Además, ya ha hecho todos los pagos pendientes de esta boda que no llegó a llevarse a cabo, una cifra que rondaría los 90 mil euros.