En plató
Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera que triunfa en redes: "Me gustaría ser influencer"
El hijo de Samantha Vallejo-Nágera que conquista las redes se sienta en nuestro plató tras cumplir la mayoría de edad. ¡No te pierdas su entrevista!
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Se llama Patrick, pero todo el mundo le conoce como Roscón, porque su madre, la chef Samantha Vallejo-Nágera, le tuvo el día de Reyes. Desde entonces, se ha convertido en la luz de su familia y de tantas otras que siguen su día a día en redes sociales.
Cuando Samantha descubrió que Roscón, su tercer hijo, nacía con Síndrome de Down, temía que fuera eso en lo que la gente se fijara de él. Sin embargo, Roscón se ha convertido en un auténtico influencer por su personalidad y su increíble sentido del humor.
Miles de personas utilizan el hashtag #RoscónForPresident y comparten los vídeos del hijo de Samantha, que ya es uno de los personajes más recurrentes de las redes en nuestro país. "Me gustaría ser actor en el musical de Mamma Mia o influencer", nos cuenta.
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Tras cumplir la mayoría de edad, Roscón se sienta por primera vez en el plató de Y ahora Sonsoles, dispuesto a demostrar que al vivir sin miedos no hay nada que se le resista. ¡Dale al play para ver su entrevista!
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