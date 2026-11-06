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Accidente ferroviario

Rosana, superviviente del accidente de Angrois: "Lo de Adamuz y Urda es abrir la herida y echar sal"

La tragedia de Urda se suma a la desconfianza en el sistema ferroviario que ya se tenía desde Adamuz y el accidente de Angrois de 2013. Un accidente al que sobrevivió Rosana y cuya ilusión era que no se volviera a repetir.

Rosana

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaban en Urda (Toledo), a causa de un error humano causado tras la caída del sistema de seguridad ferroviario. Una tragedia que llega nueve meses después del accidente de Adamuz (Córdoba).

Estos dos accidentes ferroviarios del último año son especialmente dolorosos para aquellos que, como Rosana, también vivieron la tragedia de Angrois de 2013. Un accidente en el que fallecieron 80 personas.

"Lo de Adamuz y Urda es abrir la vida y echar sal", afirma Rosana. Según cuenta, el objetivo de los supervivientes de Angrois era que aquello no se volviera a repetir. Una meta que, tras Adamuz y Urda, se ha esfumado por completo: "Sentimos mucha frustración porque no se ha hecho nada".

Rosana se ha roto al pensar en los que no lograron sobrevivir al accidente, especialmente después de que la tragedia se repita. "Te sientes en deuda con la gente que no salió de allí", advierte, entre lágrimas.

Como ella, millones de personas no entienden cómo lo ocurrido en Angrois pudo volver a repetirse, no solo una sino dos veces. ¿Qué está fallando en el sistema ferroviario español?

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