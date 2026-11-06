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ACCIDENTE FERROVIARIO

Isaac, hostelero afectado tras el accidente ferroviario de Urda: "Estamos perdiendo 2000 euros diarios"

La tragedia de Urda no solo ha afectado a cientos de familias a nivel emocional, sino que también está teniendo consecuencias económicas en todo el país. Un accidente que le ha costado la vida a 69 personas.

Hostelero

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Las consecuencias del accidente ferroviario de Urda han sido devastadoras. El choque de dos trenes de alta velocidad un balance de 69 víctimas mortales y alrededor de 200 heridos, pero también provoca una pérdida de confianza general en el sistema ferroviario español.

El corte total de la línea de tren Madrid-Sevilla tras el accidente ha provocado que muchos negocios sufran pérdidas millonarias. Isaac, por ejemplo, es un hostelero sevillano cuyo restaurante está a pocos metros de la estación de tren y que vivía en gran parte de los viajeros.

Pese a que Isaac afirma que lo primero son las pérdidas humanas, advierte que su negocio se ha visto muy afectado por la tragedia. "Estamos perdiendo 2000 euros diarios", advierte, "todos los días estamos tirando género".

El accidente de Urda se convierte en el segundo accidente de tren mortal en los últimos nueve meses. Una tragedia que se suma a la de Adamuz y que, juntas, contribuyen al miedo generalizado a subir a un tren en España.

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