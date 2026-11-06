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Mejores momentos | 6 de noviembre

“No apuntabas y caías ahí”: Jorge Fernández alucina con Ramón en un panel de 1.100 euros

Ramón ha hecho honor al título del programa forzando al máximo su suerte, haciendo alucinar al propio presentador cuando conseguía llevarse 1.100€ al bolsillo.

Jorge Fernández alucina con Ramón en un panel de 1.100 euros

“No apuntabas y caías ahí”: Jorge Fernández alucina con Ramón en un panel de 1.100 euros

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Borja Tamayo
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La suerte, como es evidente, juega un papel trascendental en La ruleta. Un factor que Ramón se ha propuesto llevar al límite. Y es que, si bien cuando tenía 175€ acumulados ha tenido que ceder todo su dinero y sus gajos a Marta a causa del Se lo doy, el concursante ha conseguido remontar la situación de la forma más espectacular.

Sin precisamente apuntar, el concursante ha continuado haciendo girar la ruleta, para ir a parar a la casilla de 200€ hasta en dos ocasiones. “¡Madre mía!”, ha exclamado el presentador: “No sé si apuntas ahí o no, pero tienes una suerte…”. Unos lanzamientos que le han permitido alcanzar nada menos que 1.100€ en el marcador.

Con esta cifra y el panel ya prácticamente completo, Ramón ha logrado superar la prueba para llevarse una ola por parte del público. “No apuntabas, pero caías ahí”, ha vuelto a señalar Jorge Fernández, sorprendido por la buena suerte que ha tenido; ya que conviene recordar que la casilla de los 200€ se encuentra entre la Quiebra y el Se lo doy.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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