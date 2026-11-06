Joan Guirado cuestiona la gestión de Óscar Puente: "¿Dónde ha ido el dinero?"

Joan Guirado ha analizado en La Mesa la situación de Óscar Puente y la polémica en torno a su dimisión. El periodista ha cuestionado la gestión del ministro de Transportes y ha puesto el foco en el funcionamiento de Adif.

Guirado ha asegurado que no entiende por qué Puente ha planteado la posibilidad de cerrar la línea ferroviaria Madrid-Barcelona y ha criticado que no haya investigado qué está sucediendo en Adif y "en qué se gasta el dinero de Adif". "¿Dónde ha ido el dinero?", se ha preguntado.

Además, Cristina Pardo le ha preguntado por los mensajes de WhatsApp filtrados entre Pedro Sánchez y Óscar Puente, en los que, según la información comentada en el programa, el ministro comunicaba su intención de dimitir y el presidente del Gobierno le pedía que no lo hiciese. Posteriormente, Sánchez habría celebrado públicamente esa decisión.

Sobre esta filtración, el periodista ha desvelado que "no ha gustado en Moncloa esta información", poniendo el foco en la reacción que habrían provocado las conversaciones difundidas.