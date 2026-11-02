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Rogelio, mediador del futbolista Militao, tras el robo en su casa: "Los ladrones no lo han hecho nada bien"

El futbolista Éder Militao ha sido víctima de un robo en su casa de La Moraleja. Mientras él se disputaba el Clásico en Barcelona, un grupo de ladrones entraba en su casa con su familia dentro.

Militao

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Éder Militao, el futbolista del Real Madrid, ha sido víctima de un robo en su casa de La Moraleja. Un grupo de ladrones le robaron más de 350.000 euros en joyas y relojes el pasado 25 de octubre.

Mientras el futbolista se encontraba disputando el Cásico en Barcelona, los ladrones entraron en su vivienda. Sin embargo, esta no estaba vacía: varios familiares de Militao, entre los que estaban sus cuatro hijos y su mujer, estaban en el salón viendo el partido.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rogelio Gómez, mediador del futbolista tras el robo, encargado de recuperar los objetos robados. "Estamos seguros de que van a aparecer los relojes", afirma, "la persona que ha cometido el robo no lo ha hecho nada bien".

Rogelio asegura que, pese a que los ladrones sabían perfectamente qué robar y dónde hacerlo, cometieron errores, como robar cuando había gente dentro. "Estuvieron 60 minutos dentro", señala.

Este robo se suma a otros que han sufrido futbolistas como Sergio Rico en los últimos días. Robos en los que los ladrones llegan a actuar con sus víctimas dentro de casa.

Sergio Rico
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