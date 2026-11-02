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ACCIDENTE URDA

Iñaki se reencuentra por sorpresa en Y ahora Sonsoles con el hombre que le salvó en el accidente de Urda

Iñaki era uno de los pasajeros del accidente de tren de Urda y sobrevivió gracias a Antonio, un farmacéutico del pueblo que acudió a ayudar. Días después de la tragedia, se reencuentran por sorpresa en el plató de Y ahora Sonsoles.

Reencuentro Urda

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 28 de octubre, un AVE impactaba contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía. De los 554 pasajeros que había en ambos convoyes, 69 han fallecido y alrededor de 200 han resultado heridas.

Iñaki es una de las personas que resultaron heridas en el accidente, pero que hoy, gracias a la ayuda de Antonio, un vecino de Urda, puede contarlo. Antonio tiene una farmacia en Urda y acudió al lugar de los hechos a socorrer a las víctimas incluso antes que los servicios de emergencia.

Reencuentro

Pese a que ambos habían hablado por teléfono tras la tragedia, no se habían visto en persona. Es por eso que en Y ahora Sonsoles hemos querido sorprenderles y hemos organizado un reencuentro en directo sin que ellos lo sepan.

"Gracias, Antonio", es lo primero que ha dicho Iñaki al abrazar a Antonio por primera vez. Un abrazo al que se ha sumado la mujer de Antonio: "Muchas gracias por sacarle de ese horror".

Iñaki le ha dado las gracias a Antonio por haberle salvado la vida y haberle sacado de lo que él ha calificado como un infierno. Un emotivo reencuentro en el que Iñaki se ha mostrado agradecido con el pueblo de Urda y tras el que ha pedido que no se olvide la tragedia para que no se vuelva a repetir.

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