ACCIDENTE URDA
Iñaki se reencuentra por sorpresa en Y ahora Sonsoles con el hombre que le salvó en el accidente de Urda
Iñaki era uno de los pasajeros del accidente de tren de Urda y sobrevivió gracias a Antonio, un farmacéutico del pueblo que acudió a ayudar. Días después de la tragedia, se reencuentran por sorpresa en el plató de Y ahora Sonsoles.
Publicidad
El 28 de octubre, un AVE impactaba contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía. De los 554 pasajeros que había en ambos convoyes, 69 han fallecido y alrededor de 200 han resultado heridas.
Iñaki es una de las personas que resultaron heridas en el accidente, pero que hoy, gracias a la ayuda de Antonio, un vecino de Urda, puede contarlo. Antonio tiene una farmacia en Urda y acudió al lugar de los hechos a socorrer a las víctimas incluso antes que los servicios de emergencia.
Pese a que ambos habían hablado por teléfono tras la tragedia, no se habían visto en persona. Es por eso que en Y ahora Sonsoles hemos querido sorprenderles y hemos organizado un reencuentro en directo sin que ellos lo sepan.
"Gracias, Antonio", es lo primero que ha dicho Iñaki al abrazar a Antonio por primera vez. Un abrazo al que se ha sumado la mujer de Antonio: "Muchas gracias por sacarle de ese horror".
Iñaki le ha dado las gracias a Antonio por haberle salvado la vida y haberle sacado de lo que él ha calificado como un infierno. Un emotivo reencuentro en el que Iñaki se ha mostrado agradecido con el pueblo de Urda y tras el que ha pedido que no se olvide la tragedia para que no se vuelva a repetir.
Publicidad