Lucas González, sobre el proceso de su nariz: "En enero vuelvo a Turquía"

Lucas González, el cantante de Andy y Lucas, está cada vez más cerca de ver el resultado final de su nueva nariz. Tras operarse por segunda vez en Turquía el pasado mes de agosto, el cantante vuelve a una revisión.

En su vuelta a España, el cantante nos ha contado que su recuperación avanza bien, pero que "es un proceso muy lento". "En enero tengo que volver a Turquía", afirma Lucas.

Pese a todo, el artista celebra el resultado de su operación y afirma que todo está yendo muy bien. "El propio cirujano está sorprendido, dice que voy a una velocidad mucho más avanzada de lo que él esperaba", señala.

Continúa la batalla de Lucas por verse la nariz que desea. Una lucha que se remonta a enero de 2025, cuando confesó que se había sometido a una primera operación que no cicatrizó adecuadamente. ¿Podrá verse pronto como desea?