FAMOSOS
Lucas González, sobre el proceso de su nariz: "En enero vuelvo a Turquía"
El cantante Lucas, de Andy y Lucas, vuelve de Turquía para la revisión de su operación de nariz. Una cita tras la que nos cuenta en qué punto está su proceso de recuperación.
Publicidad
Lucas González, el cantante de Andy y Lucas, está cada vez más cerca de ver el resultado final de su nueva nariz. Tras operarse por segunda vez en Turquía el pasado mes de agosto, el cantante vuelve a una revisión.
En su vuelta a España, el cantante nos ha contado que su recuperación avanza bien, pero que "es un proceso muy lento". "En enero tengo que volver a Turquía", afirma Lucas.
Pese a todo, el artista celebra el resultado de su operación y afirma que todo está yendo muy bien. "El propio cirujano está sorprendido, dice que voy a una velocidad mucho más avanzada de lo que él esperaba", señala.
Más Noticias
- Rogelio, mediador del futbolista Militao, tras el robo en su casa: "Los ladrones no lo han hecho nada bien"
- Habla la mejor amiga de la madre fallecida junto a su familia en un accidente: "Esto es una pena"
- El consejo del padre de una de las víctimas de Adamuz a los afectados por la tragedia de Urda: "Que lloren lo que necesiten"
Continúa la batalla de Lucas por verse la nariz que desea. Una lucha que se remonta a enero de 2025, cuando confesó que se había sometido a una primera operación que no cicatrizó adecuadamente. ¿Podrá verse pronto como desea?
Publicidad