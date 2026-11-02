Pasapalabra celebra Halloween con Roberto Leal de cazafantasmas e invitados de película de terror

Roberto Leal ha tenido que asumir una tarea fundamental en Pasapalabra: se ha convertido en cazafantasmas por Halloween. “En los tiempos que corren, ya sabéis que en este programa nos tenemos que enfrentar a muchos fantasmas, espectros, ladrones de cuerpos y replicantes varios”, ha explicado el presentador. Afortunadamente, lo que se ha podido evitar en este programa es la terrorífica Silla Azul, ya que David y Moisés empataron en el pasado AlaZ.

Los concursantes se han salvado de los estragos de Halloween, pero los invitados han caído en el hechizo y se han convertido en algunos de los personajes más aterradores del cine. En el equipo naranja, J.J. Vaquero se ha transformado en Chucky y Anna Simón, en Tiffany, su novia. “Soy Pablo Motos saliendo del after hour”, ha bromeado el cómico.

Para familia, el matrimonio que ha acompañado a Moisés en el equipo azul: Morticia y Gómez Addams. “¡Mamushka!”, ha exclamado Alberto Amarilla, totalmente poseído por su personaje. Como él, Lorena Gómez ha adoptado un sentido del humor de lo más siniestro: “Me preocupa estar disfrutando tanto”. ¡Dale al play y descubre a todos los personajes de este especial Halloween!