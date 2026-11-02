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ACCIDENTE URDA

La cantante Clara Montes sale de la UCI tras el accidente de Urda: "Ella pensaba que estaba en una guerra"

La cantante Clara Montes era una de las pasajeras de los trenes accidentados en Urda. Tras varios días ingresada en la UCI, se recupera favorablemente y ha sido trasladada a planta. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Javier, su marido.

Marido de Clara Montes

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La tragedia ferroviaria del 28 de octubre sacudió España después de que dos trenes colisionaran en las vías. El accidente tuvo lugar en Urda (Toledo), cuando un convoy de Renfe chocó contra la parte trasera de un tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía.

La magnitud del desastre se refleja en las cifras: 69 fallecidos y cerca de 200 heridos entre las 554 personas que viajaban en ambos convoyes. Una de las pasajeras que continúa hospitalizada es la cantante Clara Montes.

Tras varios días ingresada en la UCI, la artista ha sido trasladada a planta. "Son todo buenas noticias, va evolucionando muy bien", afirma su marido Javier Ayarza, "está muy dolorida, pero fuera de peligro".

Según nos cuenta Javier, Clara no recuerda el accidente ni es consciente de lo que ha ocurrido. "Ella pensaba que estaba en una guerra", asegura, "intentamos no decirle mucho, que se recupere poco a poco".

Como ella, aún hay 39 personas hospitalizadas a causa del accidente. Una tragedia que se convierte en el segundo accidente mortal de tren del año.

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