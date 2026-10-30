El emotivo reencuentro entre un superviviente del accidente de Urda y su rescatador: "Me sacó del infierno"

Urda (Toledo) se ha convertido en el escenario de la tragedia. El 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaban en este municipio toledano, en la línea Madrid-Sevilla, dejando al menos 69 víctimas mortales.

Iñaki viajaba en uno de los trenes del siniestro y sobrevivió gracias a la ayuda de Antonio, un vecino de Urda que acudió a ayudar a las víctimas. Este fue uno de los primeros en llegar a la zona cero, incluso antes que los servicios de emergencia.

En Y ahora Sonsoles, Iñaki se ha encontrado con Antonio en directo, al que le ha dado las gracias por salvarle la vida. "Me sacó del infierno y siempre estaré agradecido", confiesa Iñaki.

Durante su emotivo reencuentro, Iñaki ha querido resaltar la solidaridad del pueblo español y, en especial, del de Urda. "Siempre llevaré en mi corazón a Urda y Los Yébenes porque nos dieron lo mejor que tenían", asegura, emocionado, "somos un país muy solidario". ¡El reencuentro al completo, en el vídeo de arriba!