ACCIDENTE DE TREN
El emotivo reencuentro entre un superviviente del accidente de Urda y su rescatador: "Me sacó del infierno"
Iñaki viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda (Toledo). Gracias a Antonio, un farmacéutico de Urda que acudió al lugar del siniestro a ayudar, hoy puede contarlo. En Y ahora Sonsoles hemos vivido su emotivo reencuentro.
Publicidad
Urda (Toledo) se ha convertido en el escenario de la tragedia. El 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaban en este municipio toledano, en la línea Madrid-Sevilla, dejando al menos 69 víctimas mortales.
Iñaki viajaba en uno de los trenes del siniestro y sobrevivió gracias a la ayuda de Antonio, un vecino de Urda que acudió a ayudar a las víctimas. Este fue uno de los primeros en llegar a la zona cero, incluso antes que los servicios de emergencia.
En Y ahora Sonsoles, Iñaki se ha encontrado con Antonio en directo, al que le ha dado las gracias por salvarle la vida. "Me sacó del infierno y siempre estaré agradecido", confiesa Iñaki.
Más Noticias
- El padre de Carmen, en estado crítico tras la tragedia de Urda: "Me prometió que saldría de esta y él no es mentiroso"
- Sonsoles Ónega, sobre Fátima Báñez, exministra fallecida en Urda: "Deja muy sola la función pública"
- Huelva se despide de la exministra Fátima Báñez, fallecida en Urda: "Estamos rotos"
Durante su emotivo reencuentro, Iñaki ha querido resaltar la solidaridad del pueblo español y, en especial, del de Urda. "Siempre llevaré en mi corazón a Urda y Los Yébenes porque nos dieron lo mejor que tenían", asegura, emocionado, "somos un país muy solidario". ¡El reencuentro al completo, en el vídeo de arriba!
Publicidad