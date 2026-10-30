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ACCIDENTE DE TREN

El emotivo reencuentro entre un superviviente del accidente de Urda y su rescatador: "Me sacó del infierno"

Iñaki viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda (Toledo). Gracias a Antonio, un farmacéutico de Urda que acudió al lugar del siniestro a ayudar, hoy puede contarlo. En Y ahora Sonsoles hemos vivido su emotivo reencuentro.

Reencuentro

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Urda (Toledo) se ha convertido en el escenario de la tragedia. El 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaban en este municipio toledano, en la línea Madrid-Sevilla, dejando al menos 69 víctimas mortales.

Iñaki viajaba en uno de los trenes del siniestro y sobrevivió gracias a la ayuda de Antonio, un vecino de Urda que acudió a ayudar a las víctimas. Este fue uno de los primeros en llegar a la zona cero, incluso antes que los servicios de emergencia.

Antonio

En Y ahora Sonsoles, Iñaki se ha encontrado con Antonio en directo, al que le ha dado las gracias por salvarle la vida. "Me sacó del infierno y siempre estaré agradecido", confiesa Iñaki.

Durante su emotivo reencuentro, Iñaki ha querido resaltar la solidaridad del pueblo español y, en especial, del de Urda. "Siempre llevaré en mi corazón a Urda y Los Yébenes porque nos dieron lo mejor que tenían", asegura, emocionado, "somos un país muy solidario". ¡El reencuentro al completo, en el vídeo de arriba!

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