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Álvaro, compañero de los maquinistas del AVE fallecidos: "La seguridad era un tema de conversación diario"

Urda (Toledo) se ha convertido en el lugar de la tragedia. Hace dos días, dos trenes de alta velocidad chocaban provocando 69 muertes y hoy, hablamos con un compañero de los maquinistas del AVE fallecidos.

Maquinista

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un AVE chocaba el 28 de octubre a la altura de Urda (Toledo) contra un Iryo que estaba detenido en la vía. Un terrible accidente que conmocionaba por completo nuestro país y que ha marcado la actualidad de los últimos días.

De los 554 pasajeros que viajaban entre los dos trenes, al menos 69 han fallecido y alrededor de 200 resultaron heridos. Dos de las víctimas mortales son los maquinistas del AVE.

Álvaro es un maquinista de Renfe, compañero de las dos víctimas. Según nos cuenta, desayunó con ellos antes de la tragedia. "Eran muy jóvenes, tenían una vida por delante", afirma Álvaro.

Según cuenta Álvaro, la seguridad del sistema ferroviario era un tema diario de conversación. Un sistema que, tras las dos tragedias, se ha puesto en entredicho.

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