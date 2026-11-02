El consejo del padre de una de las víctimas de Adamuz a los afectados por la tragedia de Urda: "Que lloren lo que necesiten"

Continúan las labores de búsqueda y localización de restos biológicos en Urda (Toledo), tras el choque de trenes del pasado 28 de octubre. Ahora, los equipos trabajan para mover los vagones accidentados y continuar la búsqueda.

De los 554 pasajeros de los trenes de Urda, 69 han fallecido. Una cifra que, sumada a la de víctimas mortales del accidente de Adamuz hace nueve meses, supera el centenar de fallecidos en trenes en menos de un año.

Alberto ha vivido este nuevo accidente como algo especialmente doloroso. Su hija Raquel fue una de las pasajeras de los trenes de Adamuz, la joven embarazada que entró en coma y que aún hoy siguen luchando por su vida.

El padre de Raquel ha querido darles un consejo a los afectados por el accidente de Urda. "Les dirían que lloren lo que necesiten, pero que sean fuertes, que luchen", afirma Alberto, "no hay una carrera para ser familiar de una víctima".

Hoy, el recuerdo de Adamuz resuena más que nunca y, tristemente, la tragedia se repite. Un dolor que familias como la de Alberto conocen más que nadie.