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Guillermo Furiase: "La gente se piensa que por nacer en la familia Flores no hacemos la cola, pero es al revés"

El actor Guillermo Furiase es uno de los protagonistas de la película Fiesta Pagana, que cuenta la historia de la banda Mägo de Oz. En Y ahora Sonsoles hemos podido conocerle más a fondo y descubrir cómo le ha afectado el peso del clan Flores.

Guillermo Furiase

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Los actores Guillermo Furiase y Adrián Lastra son dos de los protagonistas de Fiesta Pagana, la nueva película que relata la historia de Mägo de Oz. Una historia de excesos, música y rebeldía que hoy nos presentan en Y ahora Sonsoles.

Guillermo Furiase es uno de los miembros más desconocidos del clan Flores, pero tiene el factor común de la familia: la pasión por el arte. Desde pequeño, la herencia artística le ha corrido por las venas. "Me dedico a esto porque es lo que he mamado en casa", afirma.

Para Guillermo, formar parte de la familia Flores es un honor, pero también una gran responsabilidad. "La gente se piensa que por nacer en esta familia no hacemos la cola, pero yo he hecho castings, me han dicho que no...", señala Guillermo, "de enchufe nada, al revés".

El hijo de Lolita es consciente de lo reservado que es con su vida privada y afirma que le gusta ser el más desconocido de la familia Flores. Sin embargo, hoy le conocemos un poco mejor en el plató de Y ahora Sonsoles. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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