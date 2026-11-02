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ACCIDENTE URDA

Alejandro denuncia que no le han dejado reconocer a su hermano fallecido en Urda: "Han violado mi derecho"

Algunas familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario en Urda (Toledo) denuncian que no han podido reconocer los cuerpos de sus seres queridos. Algo que Alejandro califica como una violación de un derecho fundamental.

Alejandro denuncia que no le han dejado reconocer a su hermano fallecido en Urda: "Han violado mi derecho"

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 28 de octubre, un accidente de tren conmocionaba a todo el país. Un convoy de Renfe impactaba por detrás contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía, fruto de una orden errónea y la caída de los sistemas de seguridad.

De los 554 pasajeros de ambos trenes, 69 han fallecido y algunas familias denuncian que no se les ha permitido reconocer los cuerpos. Uno de los fallecidos en el accidente es el hermano de Alejandro, a quien no le han dejado reconocer su cuerpo.

"Lo que yo viví era la violación de un derecho que tenemos todos los humanos", afirma Alejandro, "no nos dejaron entrar a reconocer". Un hecho que aumenta aún más la indignación y el dolor de la familia.

Hoy, 2 de noviembre, la familia de Alejandro ha recibido sus restos. Sin embargo, denuncian que a día de hoy ni ellos ni otras familias pudieron reconocer sus restos.

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