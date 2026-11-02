Alejandro denuncia que no le han dejado reconocer a su hermano fallecido en Urda: "Han violado mi derecho"

El 28 de octubre, un accidente de tren conmocionaba a todo el país. Un convoy de Renfe impactaba por detrás contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía, fruto de una orden errónea y la caída de los sistemas de seguridad.

De los 554 pasajeros de ambos trenes, 69 han fallecido y algunas familias denuncian que no se les ha permitido reconocer los cuerpos. Uno de los fallecidos en el accidente es el hermano de Alejandro, a quien no le han dejado reconocer su cuerpo.

"Lo que yo viví era la violación de un derecho que tenemos todos los humanos", afirma Alejandro, "no nos dejaron entrar a reconocer". Un hecho que aumenta aún más la indignación y el dolor de la familia.

Hoy, 2 de noviembre, la familia de Alejandro ha recibido sus restos. Sin embargo, denuncian que a día de hoy ni ellos ni otras familias pudieron reconocer sus restos.