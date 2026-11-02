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Habla la mejor amiga de la madre fallecida junto a su familia en un accidente: "Esto es una pena"

Un abuelo, su hija y sus dos nietos han fallecidos en un accidente de tráfico en Zamora. Una tragedia que Sonia, la mejor amiga de la madre, llora en Y ahora Sonsoles.

Familia accidente

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un hombre de 59 años, su hija de 29 y sus dos nietos, de 2 y 3 años, han fallecido tras salirse de la carretera a la altura de Malva (Zamora). El hombre, que iba conduciendo, chocó contra un bloque de hormigón en un tramo recto de la carretera.

Las primeras hipótesis apuntan a una distracción al volante o a un exceso de velocidad. Aquel era un tramo que recorrían a menudo y en el que fallecieron en el acto.

Aspariegos (Zamora), el pueblo en el que vivían desde hace apenas 5 meses, llora su pérdida. Especialmente la mejor amiga de la madre, Sonia, que es incapaz de creer lo que ha ocurrido.

"Siempre me avisaba de todo lo que iba a hacer y esta vez no me avisó", lamenta Sonia, "esto es una pena". Según cuenta Sonia, era una familia que se había integrado muy bien en el pueblo y cuya pérdida ha dejado roto al pueblo. "Ahora solo hay silencio", sentencia Mónica.

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