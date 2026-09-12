¡INCREÍBLE!
Marron prepara el espectacular chupito "medusa azul" y deja sin palabras a Ester Expósito
El último experimento de Marron en El Hormiguero ha presentado el "chupito más bonito" del mundo. ¡Tamaño piscina!
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Marron ha aprovechado la visita de Ester Expósito para, además de mostrarnos las máscaras hiperrealistas que pueden convertir a alguien en quién quiera, sacar los chupitos más especiales del mundo. Concretamente, "el más bonito", según ha comentado Pablo Motos.
Se trata de una bebida que se basa en la densidad, conocido como el "chupito de la medusa azul". Se prepara primero con curazao azul, el licor italiano sambuca, vodka y, por último, un toque de nata. Una combinación que no llega a mezclarse, si no que se queda cada componente en su propio espacio. Todo ello con la nata adoptando la forma de, efectivamente, una medusa.
Por mucho que en un pequeño vaso quede precioso, Marron ha subido la apuesta para prepararlo en una pequeña piscina. ¿El resultado? Una maravilla visual que ha dejado sin palabras a Ester Expósito.
¿Te lo has perdido? Puedes verlo completo en el vídeo de arriba.
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