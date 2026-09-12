¿Cuál es la capital de Chile? Chari se la juega en un panel de más de 8.000 euros

Chari se enfrentaba al Panel con Pregunta con 0€ en el marcador y muy pocas letras descubiertas. Sin embargo, ya en su primera tirada ha demostrado que iba a por todas, cayendo en la casilla de 2.000€ para así empezar su camino hacia el éxito.

Justo después ha atinado en el gajo especial de La ruleta de la suerte noche para desvelar todas las vocales, ha continuado con 600€ más tras triplicar la casilla de 200€, se ha conformado con 25€ y, finalmente, ha triunfado al triplicar 1.500€. Un total de 6.525€ a los que todavía le faltaban los 2.000€ extra asociados a la pregunta del panel.

Convencida de la frase que se ocultaba tras Laura Moure, ha asegurado la primera parte del bote al decir correctamente “capital de Chile y nombre propio masculino”. Sin embargo, todavía le faltaba despejar la incógnita de qué ciudad se trataba.

¿Habrá conseguido llevarse los 8.525€ a los que aspiraba? ¡Dale play al vídeo de arriba para descubrirlo!

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